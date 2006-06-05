Этим летом не рекомендуется купаться на 34 киевских пляжах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной мэрии, Главное управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Киевской городской государственной администрации обнародовало ряд пляжей в столицы, на которых не рекомендуется купаться.

Согласно информации управления, к летнему сезону 2006 года планируется ввести в строй 16 централизованных городских пляжей и 35 зон отдыха возле воды. В то же время на 34 водных объектах купаться населению не рекомендуется, а именно:

в Голосеевском районе - пруды Дидоровские, пруды Мышеловские, пруды Голосеевские в парке им. Рыльского, пруды ж/массива Теремки-2;

в Дарницком - озеро Нижний Тельбин, озеро Пономаревское, озеро Вырлица, залив Коммунист, залив Берковщина, водоемы на проспекте Бажана;

в Деснянском районе - озеро Бриллиантовое, озеро Бобровня, озеро Гнилуша, озеро Круглое, водоотвод вдоль ул. Закревского;

в Днепровском районе - озеро Березка (Гидропарк), Русановский канал;

в Оболонском районе - система искусственных озер Опечинь, залив Верблюд, озеро Центральное;

в Печерском - озеро Выдубичское, озеро Лыбидское;

в Подольском - озеро Куреневское, озеро Сырецкое, озеро Петровское;

в Святошинском районе - пруд № 15 на р. Нивке на ул. Г. Ушакова, пруд в пгт Коцюбинское, озеро Вера, водоем по ул. Булгакова;

в Соломенском – пруды на р. Нивка поселка Жуляны, пруды Совские, пруды в балке Проня, пруд в парке Отрадный;

в Шевченковском районе - пруды в парке Нивки.

В соответствии с информацией Управления, в целях подготовки к летнему сезону в текущем году организована работа трех спасательно-водолазных отрядов, 12 спасательных станций, 6 спасательных постов и 24 пунктов предоставления первой неотложной помощи, которые укомплектованы необходимыми плавсредствами, спасательным и медицинским имуществом, а также подготовленным личным составом.

В пляжные зоны отдыха завезено 300 т растительной почвы, посажено 200 деревьев и 250 кустов, восстановлены и приводятся в порядок цветники и газоны; проводится обследование и очистка подводных частей пляжей и зон отдыха с оформлением соответствующих паспортов спасательно-водолазной службой.

Согласно официальной информации, на территории Киева находится 447 водных объектов общей площадью 7 тыс. 949 га земель водного фонда. Площадь водного зеркала - 2 тыс. 453 га. Это озера, система прудов, малые реки, а также участок р. Днепр, который ниже города Киева образует Каневское водохранилище. Основная нагрузка приходится на городские пляжи, площадь которых сегодня составляет около 140 га, и организованные зоны отдыха, общая площадь которых - около 1 тыс. га (без площади водных акваторий).