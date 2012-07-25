Эксперты назвали главные проблемы ромов

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила эксперт Харьковского Института социальных исследований Мария Колоколова, презентуя результаты проведенного в январе-июне с.г. по заказу Международного фонда «Возрождение» опроса относительно правовых потребностей ромского населения.

По данным исследования, свыше 60% ромов в Закарпатской и Черкасской областях, где проживает больше всего представителей этой национальности, не работают.

По словам М.Колоколовой, исследование показало, что наибольшей своей проблемой ромы считают отсутствие средств к существованию.

“На втором месте стоят проблемы в сфере работы - 65% опрошенных ромов не работают вообще. Очень важной проблемой, как сказали ромы, являются трудности с оформлением документов. Дальше – проблемы в сфере образования, поскольку опять же они не имеют денег, работы и документов, соответственно не могут устроить своих детей в образовательные заведения. Только 50% опрошенных, имеющие детей школьного возраста, отдали своих детей в школу”, - информировала М.Колоколова.

Также ромы указывали, что имеют проблемы с жильем и медицинским обслуживанием, чувствуют дискриминацию со стороны органов власти и местного населения.

“Анализ причин указанных проблем показал, что они тесно связаны между собой и часто одни трудности влияют на другие, могут возникать другие проблемы в других сферах”, - добавила эксперт.

Согласно результатам исследования, 49% ромов едва сводят концы с концами, и 29% указали, что им не хватает денег на одежду и обувь.

Исследование также показало, что среди путей преодоления ромами проблем больше всего выделяются такие: обращение за советом к своим родственникам (63%), к авторитетному члену общества (41%), попытка договориться с другой стороной (37%).

“Кроме того, в трети случаев ромы пытаются обращаться к общественным организациям (33%). В органы власти, в суды обращался очень малый процент опрошенных”, - отметила эксперт.

Так, по ее данным, 21% опрошенных ромов указал, что часто нуждаются в помощи юристов или адвокатов при решении своих проблем; иногда - 46% респондентов. При этом 79% считают такую помощь недоступной. Опять же, основным препятствием на пути к получению квалифицированного юридического сопровождения является материальная необеспеченность ромского населения (ответ «очень дорого» дали 51% опрошенных).

Ромы также подчеркивают, что постоянно подвергаются дискриминации, как со стороны представителей государственных органов, так и общества в целом. Это порождает тотальное недоверие ромов к государственным органам (почти 74% респондентов полностью или частично не доверяют государственным органам). В частности, наиболее негативным является отношение ромов к сотрудникам милиции, больниц и управлений труда и социальной защиты.

«Анализируя открытые комментарии к ответам, оказалось, что на такое деление влияет, прежде всего то, что ромы чаще всего контактирует именно с указанными государственными структурами, но результаты этого взаимодействия для них являются большей частью негативными», - заметила М.Колоколова.

По ее словам, наиболее положительно ромы относятся к школьным работникам. “Ромы говорят, что школы вносят позитивный вклад в их жизнь, это единственная перспектива, что их дети смогут в будущем как-то пробиться в жизни. Но, по данным исследования, как сказали эксперты, приблизительно треть ромских детей ходит в школу”, - сказала М.Колоколова.

Во время исследования специалисты взяли интервью у 100 ромов в Закарпатской и Черкасской областях и попросили заполнить анкеты 51 эксперта, которые в своей работе постоянно сталкиваются с представителями данной национальности. В роли экспертов в опросе приняли участие: работники управления здравоохранения и врачи; управлений образования и науки и директора школ, в которых учатся ромские дети; представители общественных организаций, работающие с ромами; работники службы по делам детей; работники управления по делам семьи, молодежи и спорта; работники центров занятости; милиционеры; работники управлений труда и социальной защиты; работники органов регистрации актов гражданского состояния; представители местной исполнительной власти.