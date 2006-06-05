В песчаном карьере погибли двое детей
09:12, 05 июня 2006Общество
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Две девочки - 11 и 16 лет
Возле с. Свердловское Кобелякского района Полтавской области в результате детских шалостей в песчаный карьер упали две девочки (1990 и 1995 г.р.), которых засыпало песком толщиной около 1 м.
Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, силами подразделения оперативно-спасательной службы Кобелякского района тела погибших детей были подняты на поверхность.
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