В песчаном карьере погибли двое детей

Возле с. Свердловское Кобелякского района Полтавской области в результате детских шалостей в песчаный карьер упали две девочки (1990 и 1995 г.р.), которых засыпало песком толщиной около 1 м.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, силами подразделения оперативно-спасательной службы Кобелякского района тела погибших детей были подняты на поверхность.