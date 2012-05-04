Издательство разбирается, кто подсунул дошкольникам российские флажки

Как сообщает «Украинская правда», об этом говорится в комментарии издательства, направленном редакции.

"На данное время мы изучаем вопрос о том, как случился недосмотр при переиздании книжки десятилетней давности", - отмечается в комментарии издательства.

Напомним, в "Большой хрестоматии для чтения в детском саду", изданной "Махаон-Украина", первый раздел "Мои любимые стихотворения" проиллюстрировали изображением с детьми и российскими флагами.

"Это переводное издание, которое отрисовано российскими художниками. Мы готовим только текстовые пленки", - сказал «УП» заместитель главного редактора издательства "Махаон" Владимир Герман.

Как отмечается в комментарии, издательство "Махаон-Украина" специализируется на переводной литературе, но с начала своего существования издает произведения украинских писателей – Григора Тютюника, Василия Земляка, Павла Загребельного, Лины Костенко, Евгения Гуцала, Дмитра Павлычко. А в прошлом году усилиями редакции был подготовлен сборник интервью Олеся Ульяненко "Олесь Ульяненко. Без цензуры".

За пятнадцать лет своего существования издательство выпустило тысячи названий книг для детей. Лишь в прошлом году вышло в свет в переводе на украинский язык более пятидесяти энциклопедий и почти сто двадцать переводов художественной литературы.

Как сообщал УНИАН, сегодня народный депутат, лидер партии «За Украину!» Вячеслав Кириленко заявил, что детям в украинских детских садах предлагают книги для чтения – «читанки», где на первой странице изображена детвора с российскими флажками. В.Кириленко обратился с запросом к министру образования Дмитрию Табачнику относительно ситуации с «Большой хрестоматией для чтения в детском саду «Мои любимые стихотворения».

«Ситуация просто абсурдная: детям в украинских детских садах предлагают читанки, где на первой странице – российский триколор. Детям, которые только начинают формироваться как личности, сразу предлагают флаг соседнего государства, вместо того, чтобы формировать чувство любви и патриотизма к Украине. Нечего и удивляться, что после таких учебников дети, рожденные уже в независимой Украине, могут иметь проблемы с идентификацией себя как украинцев», - подчеркнул депутат.

В.Кириленко требует сообщить, не за государственные ли средства происходит русификация сознания дошкольников, и требует не допустить распространения книги с такой обложкой по украинским заведениям дошкольного образования.