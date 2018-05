Телеканал News One стал эфирно-кабельным.

Как сообщает MIGnews.com.ua, долгое время новостийный телеканал News One вещал по спутниковой лицензии в кабельных сетях. За минувшие 5-6 месяцев покрытие в этих сетях канал News One увеличил на 21 процент. А уже с ноября 2011 года, согласно полученной эфирной лицензии, канал News One появится и в аналоговых сетях Украины.

В пресс-службе телеканала News One сообщили о том, что планируется и дальнейшее расширение зоны распространения сигнала новостийного телеканала.

Напомним, начиная с сентября 2011 года, в мировом медиапространстве начал вещание Первый еврейский канал новостей Jewish News One (JN1). Его презентация состоялась в Брюсселе, где канал имеет собственный офис (представительства работают в Тель-Авиве, Киеве, Берлине и Москве, в ближайшей перспективе готовится открытие офисов в Лондоне, Вашингтоне и других мировых столицах). Слоган телеканала, вещание которого будет вестись на восьми языках 24 часа в сутки, - "Смотри, чтобы видеть!". Задача редакции - создать на интересных материалах медиаплатформу международного уровня, над чем уже работают лучшие журналисты из Великобритании, Израиля, Австралии, Нидерландов, США, других стран.