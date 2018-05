"Предчувствие конца" победило

Лауреатом Букеровской премии (The Man Booker Prize) стал Джулиан Барнс. Писатель получил награду за роман "Предчувствие конца" ("The Sense of an Ending"), сообщается на официальном сайте престижной британской литературной награды.

Церемония вручения состоялась вечером 18 октября в здании ратуши лондонского Сити.

В нынешнем году Барнс номинировался на Букер в четвертый раз. Ранее три его романа "Попугай Флобера", "Англия, Англия" и "Артур и Джордж" входили в шорт-листы премии, соответственно, в 1984, 1998 и 2005 годах.

"Предчувствие конца" рассказывает о судьбах четверых школьных друзей, которые поклялись в вечной дружбе, теряются снова встречаются. В центре сюжета один из друзей, на определенном жизненном этапе начинающий рефлексировать по поводу прошлого. Британские критики называют роман и драмой, и психологическим триллером.

Шорт-лист в нынешнем году составили британец Стивен Келман с романом "Пиджин", два молодых канадца: Патрик де Витт и Эси Эдугян ("Сестры братья"), а также Эндрю Миллер с дебютным триллером "Подснежники", действие которого происходит в Москве начала 2000-х годов.

Букеровская премия - одна из самых престижных наград в мире. Присуждается автору, проживающему в одной из стран Содружества наций, Ирландии или Зимбабве, за роман, написанный на английском языке. Победитель получает чек на 50 тысяч фунтов. Впервые вручение Букера состоялось в 1969 году.