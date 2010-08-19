Волынская епархия УПЦ переиздаст Луцкое Евангелие XIV в.

В Луцке переиздадут одну из самых давних богослужебных книг – Луцкое Евангелие. Готовит переиздание уникального манускрипта XIV века Волынская епархия Украинской православной церкви.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе епархии, Луцкое Евангелие в настоящее время находится в Российской государственной библиотеке в Москве. Благодаря переговорам митрополита Нифонта и генерального директора библиотеки Александра ВИСЛОГО была достигнута договоренность о факсимильном переиздании рукописи.

Проект, над которым сейчас работают в епархии, приурочен к празднованию 925-й годовщины города Луцка. Факсимильная копия почти стопроцентно сохранит натуральный размер текстов и украшений. Страницы будут воспроизведены в оригинальном виде, цвете и объеме без чистки и ретуширования, кроме того, сохранятся все приписки. Запланирован тираж – одна тысяча экземпляров.

Книга издается на благотворительные средства. Однако Волынская епархия приглашает всех к участию в сборе пожертвований для печати Великой книги. Желающие получить экземпляр Евангелия могут внести свое пожертвование от 850 гривен по Волыни и от 1500 гривен по Украине на издание книги. Сбор пожертвований будет продолжаться до конца ноября.

Справка УНИАН. В научном труде «Памятники книжного искусства. Украинская рукописная книга» доктор искусствоведения Яким Запаско приводит список наиболее примечательных рукописей ХІ-ХVІІІ вв., куда входит 128 наименований. Луцкое Евангелие занимает в этом списке 51 место.

Согласно выводам специалистов, манускрипт относится к памятникам галицко-волынской книгописной школы. Луцкое Евангелие должным образом представляет графику, орнаменты, особенности языка этой школы. На основании многочисленных приписок, а также по языковым и палеографическим признакам можно сделать вывод, что местом его написания был Спасский Красносельский монастырь близ Луцка.