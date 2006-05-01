Впереди Украины – только Индия, Россия и Вьетнам. За ней - Китай
12:12, 01 мая 2006Общество
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Украина занимает 4-е место по инвестиционной привлекательности сетей розничной торговли
Украина стала четвертой в мире страной по инвестиционной привлекательности для международных торговых сетей.
Об этом идет речь в исследовании всемирной консалтинговой фирмы A.T. Kearney «Индекс мирового развития розничной торговли».
Впереди Украины – только Индия, Россия и Вьетнам. Следом за Украиной идет Китай.
По данным отчета, Украина находится среди «пиковых рынков» для сетей розничной торговли. Такой рынок быстро развивается и готов к современным методам торговли.
Но с этого обзора Украина уже приближается к следующей стадии – снижению привлекательности. Самое высокое третье место в Индексе компании A.T.Kearney Украина достигла в прошлом году, сообщает “Радио Свобода”.
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