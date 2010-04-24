Власти Севастополя не должны питать иллюзий в связи с ЧФ

Власти Севастополя не должны питать иллюзии по поводу дальнейших перспектив развития города в связи с продолжением строка пребывания Черноморского флота России.

Об этом в интервью УНИАН заявил руководитель Таврического института регионального развития (г.Ялта), заслуженный экономист Автономной Республики Крым Андрей КЛИМЕНКО.

По его словам, у властей и жителей Севастополя в связи с «харьковским» соглашением по ЧФ РФ может возникнуть «ничем не оправданное, или, по-другому сказать, ложное чувство облегчения: мол, теперь флот будет находиться в городе еще долго, флот будет развиваться, а значит будут рабочие места, вклад в экономику города и так далее. Однако вклад ЧФ РФ и его инфраструктуры обслуживания в экономику города в обозримом будущем сильно не вырастут, а только будут уменьшаться».

Эксперт объяснил, что «есть общие тенденции минимизации военной составляющей российского флота в Севастополе - в связи с модернизацией технических средств, оптимизацией обслуживающего персонала и так далее».

«Севастопольцам нужно не питать иллюзии, а продолжать диверсифицировать и развивать экономику города, понимая, что вклад флота в бюджет города в обозримом будущем будет на уровне 10-15%, и дальше он будет продолжать снижаться», - считает А.КЛИМЕНКО.

Комментируя заявления о том, что после вступления в силу договора по ЧФ РФ вырастет объем российских инвестиций в экономике Севастополя, А.КЛИМЕНКО отметил: «Я думаю, что Россия не является инвестиционным лидером в Черноморском регионе. Таким лидером здесь есть Турция, следом за ней идут новые страны ЕС - Болгария и Румыния, у которых значительные инвестиционные перспективы. А также Грузия со своим чрезвычайно льготным налоговым режимом. У российской же экономики не меньше внутренних проблем, чем у украинской».

Эксперт также отметил, что «сейчас встает вопрос о судьбе тех экономических проектов, о которых последние два года столь много говорили в Севастополе, - о территории открытой экономики и Черноморского сотрудничества, что в просторечии именовали свободной экономической зоной». По его мнению, «европейские, американские, азиатские инвесторы, начавшие задумываться о том, чтобы приходить в Севастополь со своими проектами, сейчас возьмут паузу, и будут смотреть, как эти проекты будут выглядеть в данном политическом контексте».

А.КЛИМЕНКО также считает, что после вступления в силу соглашения между Украиной и Россией по ЧФ РФ «такие страны, как Турция, Румыния, Болгария, естественно, будут рассматривать вариант усиления военно-морской составляющей России на Черном море, и соответственно вносить коррективы в свои военно-морские доктрины». По его мнению, существует угроза, что в Черном море может появиться «если не гонка военно-морских вооружений, то что-то похожее на это». «Вот эти события вынудят Грузию активно строить свои ВМС, которые сегодня состоят, в основном, из береговой охраны», - сказал эксперт.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля 2010 года в Харькове Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписали соглашение между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота на территории Украины, которым предусмотрено базирование российской военной базы в Севастополе до 2042 года. В обмен на это соглашение Украина добилась удешевления российского газа на 30%, но не более чем на 100 дол. за тысячу кубометров.

В Верховной Раде Украины ратификация этого соглашения планируется 27 апреля.

Государственная дума РФ 27 апреля проведет внеочередное заседание для ратификации соглашения о продолжении срока базирования Черноморского флота РФ на территории Украины.