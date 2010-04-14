Налоговая накрыла «прачечную», которая отмыла 60 миллионов

Управлением налоговой милиции ГНА в Черновицкой области выявлен и пресечена деятельность конвертационного центра, через который злоумышленники успели перевести в наличные по меньшей мере 60 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в отделе массово-разъяснительной работы и обращений граждан ГНА в Черновицкой области, налоговики отрабатывают всех контрагентов, которые на протяжении 2007-2009 годов пользовались услугами центра, проводят работу по признанию недействительными заключенных с клиентами соглашений и проверяют их финансово-хозяйственную деятельность.

Для сбора доказательной базы правоохранительным органам пришлось провести санкционированные выемки оригиналов банковских документов, которые представляют банковскую тайну, и допросить должностных лиц, на чьи фамилии оформлялись фиктивные фирмы. Как заверяют псевдооучредители, к финансово-хозяйственной деятельности этих предприятий они якобы не имели никакого отношения.

По результатам уже проведенных плановых и внеплановых документальных проверок 7 предприятий, которые зарегистрированы в Черновицкой области и были задействованы в такой теневой схеме, доначислено свыше 9 млн. грн. и взыскано свыше 2 млн. грн. в государственный бюджет Украины. Установлено около 120 контрагентов, которые пользовались услугами конвертационного центра.

Возбуждено 4 уголовных дела по ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) и ч.1 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.