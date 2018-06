Китай 20 лет будет получать австралийский уголь

Австралийская горнодобывающая компания Resourcehouse Ltd. заключила контракт на поставку угля для китайской China Power International Development Ltd. По условиям сделки, в КНР будет поставляться уголь в объеме 33 млн т в год по цене 3 млрд долл. в течение 20 лет. Договор вступает в силу в 2014 г., передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Associated Press.

China Power International Development Ltd. является Гонконгским подразделением пекинской China Power Investment Corporation, одного из крупнейших в КНР поставщиков энергии. Компания принадлежит государству. Она ведет создание, обеспечение и обслуживание электростанций в 27 провинциях Китая.