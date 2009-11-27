Крымские служащие СБУ почтили память жертв Голодомора

Крымские работники Службы безопасности Украины зажгли свечи в канун Дня памяти жертв Голодоморов и политических репрессий.

Память погибших от Голодомора почтили минутой молчания в ходе вечера-реквиема, сообщил пресс-центр СБУ Крыма.

«Работает специальная выставочная композиция, демонстрируется созданная «на основе свидетельств и обнародованных архивных материалов» документальная картина «Излом». Фильм предоставлен для трансляции крымским телекомпаниям», - отметили в пресс-службе.

В СБУ заявили, что «летом 1921 года на крымских полях сгорело 3/4 урожая, а зимой хлеб подорожал в 59 раз; в феврале-марте 1922 года голодало 65% населения полуострова (около 500 тыс. человек); ежедневно умирало от 18-20 до 50 человек». «Но полной статистики об ужасах того периода нет, так как точные подсчеты не велись», - отметили в управлении.

В 1932-1933 годах Крым стал «ноевым ковчегом для голодающих» - продовольственная ситуация на полуострове была благоприятнее, чем в других регионах СССР, говорят в спецслужбе. «Согласно данным Госархива АРК и архива СБУ, тогда в Крыму Голодомора не было», - заявили в главке. При этом, «были введены жесткие миграционные санкции, контроль над перемещением товаров, блокада свободного рынка продовольствия, карательные мероприятия по пресечению спекуляции и мародерства». «Остановить человеческие жертвы в голодающих регионах СССР можно было единственным способом - изыскать продовольствие, которое имелось в благополучных областях. Силовые санкции изъятия хлебных запасов в частных подворьях, или так называемое «раскулачивание», вызвали среди населения несанкционированные митинги, так называемые «голодные бунты», - отметили в СБУ.

Тот период истории крымского полуострова пока мало изучен. «Многие украинские архивы имеют отрывочные данные или вовсе не содержат данных по Крыму, так как тогда он не являлся субъектом УССР. Например, динамика статистики населения полуострова в органах статистики ведется только с 1939 года», - отметили в СБУ.