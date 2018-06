Каменских с Потапом и Томенко с Сумской обратились к народу…

Известные политики – Николай Томенко и Николай Баграев, звезды шоу-бизнеса – Потап и Настя Каменских, актеры – Наталия Сумская и Анатолий Хостикоев, журналисты – Александр Богуцкий, Александр Харченко, Виктор Набруско обратились к соотечественникам с призывом поддержать представителя Украины – степной заповедник “Асканию-нову” во Всемирном конкурсе “Семь новых чудес природы”.

В своем обращении, текст которого получил УНИАН, они напоминают, что “до окончания голосования во втором этапе конкурса – до 14.00 8 июля по киевскому времени – остались сутки”, а, значит ради успешного результата Украины в этом соревновании стоит мобилизовать все усилия.

Авторы обращения констатируют, что “на финишной прямой украинские Интернет-пользователи проявили немалую активность”, для примера сообщая, что в предпоследний день голосования число посетителей на сайте комитета поддержки выросла втрое. "Также сотни пользователей приобщились к группам поддержки „Аскании-Нова” в популярных социальных сетях и проголосовали по телефону”, говорится в обращении. Значит, убеждены авторы обращения, "14-е место, которое мы занимали накануне, – далеко не предел”. “Мы имеем все возможности выйти в следующий этап!” – считают они.

Что для этого нужно? Члены комитета напоминают, что «голосование занимает всего несколько минут, и стоит незначительных усилий. Но это – то маленькое реальное дело, которое может донести до мира позитивную информацию об Украине, ее природных чудесах и туристических возможностях». Поэтому, обращаются политики, художники и журналисты к соотечественникам «проголосуйте, если вы любите “Асканию”, но еще не проголосовали за нее, а еще расскажите об этом уникальном уголке на Земле тем, кто о нем не знает, и они тоже смогут присоединиться к нашему общему делу”. “Сутки, или даже несколько часов – это, конечно, не много для истории. Но и за это время можно сделать полезное дело, которое поможет миру лучше узнать Украину”, напоминают они.

Обращение подписали заместитель Председателя Верховной Рады Украины Николай Томенко, народный депутат Украины Николай Баграев, генеральный директор телеканала ICTV Александр Богуцкий, Президент национальной радиокомпании Украины Виктор Набруско, Главный редактор информагентства УНИАН Александр Харченко, популярный дуэт Потап и Настя Каменских, народная артистка Украины Наталия Сумская, народный артист Украины Анатолий Хостикоев.

Как уже сообщал УНИАН, за сутки до завершения голосования на очередном этапе Всемирного конкурса „Семь новых чудес природы” представитель Украины – степной заповедник «Аскания-нова», занимал 14-е место в рейтинговом голосовании в своей группе (“Леса, национальные парки, национальные заповедники»). А это значит, что нужно преодолеть минимум три ступеньки, чтобы войти в число 11 лидеров группы, которые выходят в следующий этап.

Напомним, что целинная степь «Аскания-нова» – единственный в Европе участок степи, которой никогда не касался плуг. Биосферный заповедник занимает территорию около 11 тысяч гектаров, на которой живут несколько сот видов растений, животных и птиц. В прошлом году «Аскания-нова» стала одним из победителей общенациональной акции «7 природных чудес Украины».

Всемирный конкурс «7 новых чудес природы» (New seven wonders of nature) - современная попытка создать список семи самых удивительных природных мест, организованная швейцарской неприбыльной организацией «Корпорация нового открытого мира» (New Open World Corporation, NOWC). По результатам подсчета голосов первого этапа «Асканія-новая» и еще 261 участник со всех континентов попали во второй тур. Организаторы распределили всех участников на семь групп, от каждой из них будет избрано 11 победителей, которые наберут больше всего голосов Интернет-аудитории, – итого 77. После этого их рассмотрит экспертная комиссия, которую будет возглавлять Федерико МАЙОР, бывший генеральный директор ЮНЕСКО. 21 июля эксперты назовут 21 финалиста конкурса. Голосование в сети Интернет на финальной стадии будет длиться на протяжении 2010-2011 года. По оценкам Оргкомитета, в голосовании могут принять участие до 100 миллионов людей.

Голосование идет на официальном сайте, а о процедуре подробно рассказано на сайте Акции „7 чудес Украины”.

Группы поддержки «Аскании» есть также в социальных сетях: Facebook и В контакте.

Подробнее о конкурсе, о шансах украинского заповедника читайте на сайте УНИАН в материале "Будет ли в Украине мировое чудо?"