Аскания может реально войти в «Семь новых чудес природы»

Остаются сутки до завершения голосования на очередном этапе Всемирного конкурса „Семь новых чудес природы” – оно будет длиться до 14.00 8 июля по киевскому времени. Представитель Украины – степной заповедник «Аскания-нова», который соревнуется в группе «Леса, национальные парки, национальные заповедники», на вчерашний день оставался на 14-й позиции (сегодня организаторы конкурса на официальном сайте не показывают текущий рейтинг участников, но голосование продолжается). А это значит, что нужно преодолеть минимум три ступеньки, чтобы войти в число 11 лидеров группы, которые выходят в следующий этап.

Как считает член общественного комитета поддержки “Аскании” в конкурсе, главный редактор УНИАН Александр Харченко, это реально. В последние дни, благодаря активным действиям комитета и всех, кто болеет за участие Украины конкурсе, активность наших соотечественников выросла просто взрывообразно. Если, например, раньше рекордные показатели посещаемости сайта комитета поддержки акции составляли на уровне 1700 посещений в сутки, то вчера, 6 июля, сайт посетили свыше 4500 пользователей Интернета. Сыграл свою роль и призыв к пользователям российского Интернета взаимно поддержать российские и украинские объекты, участвующие в конкурсе, – статью «Почему Байкал следует искать в степях Украины?» опубликовали несколько рейтинговых российских сайтов, многие россияне сообщили о своей активной поддержке такой идеи и о том, что отдали свой голос за “Асканию”.

Теперь, когда остаются считанные часы до завершения голосования, считает А.Харченко, “важно не убавить активность, мобилизовать усилия всех, кто искренне желает успеха Украины в этом конкурсе. Поэтому каждый, кто еще не проголосовал, может сделать это в последние часы. А еще важно вспомнить о своих коллегах, знакомых, родных, которые не знают о конкурсе или не обратили на него внимания, – напомните, убедите и их, и Украина будет достойно представлена в авторитетном соревновании”.

Напомним, что целинная степь «Аскания-нова» – единственный в Европе участок степи, которой никогда не касался плуг. Биосферный заповедник занимает территорию около 11 тысяч гектаров, на которой живут несколько сот видов растений, животных и птиц. В прошлом году «Аскания-нова» стала одним из победителей общенациональной акции «7 природных чудес Украины», получив наибольшую поддержку экспертов и заняв первое место по общему числу набранных баллов.

Всемирный конкурс «7 новых чудес природы» (New seven wonders of nature) - современная попытка создать список семи самых удивительных природных мест, организованная швейцарской неприбыльной организацией «Корпорация нового открытого мира» (New Open World Corporation, NOWC) после успеха в организации выбора «7 новых чудес света», где рассматривались лишь искусственные сооружения.

По результатам подсчета голосов первого этапа всемирного конкурса, «Аскания-нова» и еще 261 участник со всех континентов попали во второй тур. Организаторы распределили всех участников на семь групп, от каждой из них будет избрано 11 победителей, которые наберут больше всего голосов Интернет-аудитории, – итого 77. После этого их рассмотрит экспертная комиссия, которую будет возглавлять Федерико МАЙОР, бывший генеральный директор ЮНЕСКО. 21 июля эксперты назовут 21 финалиста конкурса. Голосование в сети Интернет на финальной стадии будет длиться на протяжении 2010-2011 года. По оценкам Оргкомитета, в голосовании могут принять участие до 100 миллионов человек.

Голосование проходит на официальном сайте, а о процедуре подробно рассказано на сайте Акции „7 чудес Украины”.

Группы поддержки «Аскании» есть также в социальных сетях: Facebook и В контакте.

Подробнее о конкурсе, о шансах украинского заповедника читайте "на сайте УНИАН в материале «Будет ли в Украине мировое чудо?»