В Житомире в рамках социально-культурных проектов горожан на фестивали, концерты и экскурсии из городского бюджета потратят 1, 3 миллиона

14:56, 01 февраля 2018
Общество
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В этом году для реализации в городе выбрали набійльш креативные проекты / oda.zt.gov.ua

Как сообщили УНИАН сказано в пресс-службе Житомирского городского совета, эти средства направят из бюджета города для финансовой поддержки мероприятий, разработанных так называемыми институтами гражданского общества. В Украине к ним относятся общественные, религиозные и благотворительные организации, профессиональные и творческие союзы, различные ассоциации, организации работодателей, негосударственные средства массовой информации и другие непредпринимательские общества.

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Так, в этом году для реализации в городе выбрали наиболее креативные проекты общей стоимостью 1, 3 млн грн. Это будет фестиваль современного этнического искусства «ВулБа Х», социально-культурный проект «К балу на Михайловской», благотворительный развлекательно-музыкальный фестиваль «Крылья», Всеукраинский молодежный фестиваль многонациональной украинской культуры «Житомирская башня - 2018», IV Международный молодежный фестиваль искусств «Песенный спас».

Каждый участник, который получит средства на реализацию своего проекта, потом отчитается перед громадой города и расскажет о результатах проведения мероприятия и об использовании бюджетных средств.

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