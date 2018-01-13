В Харькове начался двухдневный фестиваль "Вертеп-фест" (фоторепортаж)

В Харькове начался двухдневный «Вертеп-фест». Фестиваль запланирован на 13-14 января. Зрителям обещают парад вертепов, концерты, хоровое исполнение колядки «Новая радость стала».

Традиционно в фестивале принимают участие артисты, которые играют вертепы и исполняют колядки.

«Мы не ограничиваем формат представления, ждём вертепы традиционные и современные, детские и взрослые, музыкальные и драматические. Но в этом году мы делаем упор именно на традиционный вертеп и традиционный вертепный костюм», — пишут организаторы на странице акции в Facebook.

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В течение двух дней артисты также выступят в детских больницах и военных госпиталях, метро, торгово-развлекательных центрах, рядом с новогодними елками в парках.

Организатор акции - благотворительный фонд «Харьков с тобой». Проект «Вертеп-Фест 2018» реализуется при поддержке Программы национальных обменов, которую финансируют Европейский Союз и Национальный фонд поддержки демократии.