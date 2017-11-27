Переворот в "ЛНР": более половины читателей УНИАН надеются, что боевики как можно быстрее перебьют друг друга - опрос

Так, согласно результатам опроса на сайте УНИАН, 57% наших читателей выразили надежду, что в результате последних событий в оккупированном Луганске пророссийские боевики из разных группировок как можно быстрее перегрызут друг друга.

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При этом 11% опрошенных волнуются, чтобы оккупационные войска под шумок не двигались дальше на украинскую территорию.

Лишь 3% респондентов обеспокоены ситуацией спереворотом в так называемой «ЛНР», ведь у них на тех территориях еще остались родственники или близкие люди.

В то же время 13% наших читателей ответили, что им все равно, что там происходит, а 16% - поддержали вариант, что боевики самопровозглашенной «ДНР» должны защитить «донецкоговорящее» населения «ЛНР».

Как сообщал УНИАН, 21 ноября 2017 года центр оккупированного Луганска окружили вооруженные люди без опознавательных знаков. В сети сразу заговорили о перевороте в так называемой "ЛНР".

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Как оказалось, "министр внутренних дел ЛНР" Игорь Корнет отказался уходить в отставку и поднял бунт против главаря боевиков "Луганской народной республики" Игоря Плотницкого.

Позже появилась информация, что в Луганск из Донецка прибыли боевики вооруженной банды "Витязь", личной "гвардии" главаря "ДНР" Александра Захарченко. В то же время, по словам советника главы МВД Зоряна Шкиряка, в Луганск также вошли подразделения регулярной российской армии в количестве около тысячи военнослужащих, включая спецназ ГРУ и спецназначения МВД РФ, а также тяжелую технику - танки, БТРы, артиллерийские установки.

При этом сам Плотницкий сначала сбежал из Луганска в Россию, а уже вечером 24 ноября он «ушел в отставку».