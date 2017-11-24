Главарь "ЛНР" Плотницкий ушел в отставку

Главарь боевиков "ЛНР" Игорь Плотницкий подал в отставку "по состоянию здоровья". Об этом сообщает информационный ресурс боевиков.

Заявление за Плотницкого сделал один из так называемых министров боевиков.

"Игорь Венедиктович Плотницкий подал в отставку по состоянию здоровья. Сказались многочисленные боевые ранения, последствия контузии.­ В соответствии с его решением, я приступаю к исполнению обязанностей "главы Республики" впредь до предстоящих выборов", - заявил "министр государственной безопасности "ЛНР" Леонид Пасечник.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября в Луганске разгорелся конфликт между главарями боевиков «ЛНР» Игорем Плотницким и Игорем Корнетом, к противостоянию присоединились боевики главаря «ДНР» Александра Захарченко и ФСБ РФ.

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Наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали в центре Луганска значительное количество военной техники и вооруженных лиц, были перекрыты дороги и заблокированны учреждения. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в Луганске происходят разборки не только между местными бандами, но и между российскими спецслужбами.

23 ноября советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк сообщил, что Плотницкий выехал в Россию, а в оккупированный Луганск вошли регулярные подразделения армии РФ численностью около 1 тыс. военнослужащих, включая спецназ ГРУ и спецназовцев МВД РФ, а также тяжелая техника: танки, БТР, артиллерийские установки.