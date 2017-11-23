Как вы относитесь к событиям в оккупированном Луганске? – опрос УНИАН

УНИАН решил поинтересоваться у своих читателей, как они относятся к последним событиям в оккупированном Луганске.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября 2017 года центр оккупированного Луганска окружили вооруженные люди без опознавательных знаков. В сети сразу заговорили о перевороте в так называемой "ЛНР".

Как оказалось, "министр внутренних дел ЛНР" Игорь Корнет отказался уходить в отставку и поднял бунт против главаря боевиков "Луганской народной республики" Игоря Плотницкого.

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Позже появилась информация, что в Луганск из Донецка прибыли боевики вооруженной банды "Витязь", личной "гвардии" главаря "ДНР" Александра Захарченко.

В то же время, по словам советника главы МВД Зоряна Шкиряка, в Луганск также вошли и там дислоцируются подразделения регулярной российской армии в количестве около тысячи военнослужащих, включая спецназ ГРУ и спецназначения МВД РФ, а также тяжелую технику - танки, БТРы, артиллерийские установки.

При этом сообщалось, что сам Плотницкий сбежал из Луганска в Россию.