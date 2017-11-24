Завтра в Житомире возле памятника "Тоскующий ангел" почтят жертв голодоморов - ОГА

Завтра в Житомире возле памятника "Тоскующий ангел" почтят жертв голодоморов. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, 25 ноября, в День памяти жертв голодоморов, в Житомире пройдет митинг-реквием.

Он начнется возле памятного знака «Тоскующий ангел» на Путятинской площади в 15.30.

«Приглашаем общественность и всех неравнодушных присоединиться и почтить тех, кто погиб во время трагедии. Во время чествования состоятся молебен и возложение лампадок к памятному знаку», - говорится в сообщении облгосадминистрации.

Также в день траура по Житомиру и Житомирской области будут приспущены государственные флаги, а развлекательные мероприятия - ограничены.

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«Кроме этого, в субботу, 25 ноября, в 16.00 часов объявляется всеукраинская минута молчания и акция «Зажги свечу» в честь памяти жертв геноцида украинского народа – голодомора 1932-1933, 1921-1922 и 1946-1947 годов. Призываем всех жителей Житомирщины с наступлением темноты зажечь и поставить свечу на подоконник так, чтобы ее было видно с улицы – в знак скорби и памяти о миллионах загубленных жизней наших соотечественников», - зазначють в ОГА.

Напомним, что каждый год в четвертую субботу ноября Украина традиционно чтит память жертв голодоморов.