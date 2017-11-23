Штат Висконсин признал Голодомор 1930-х годов геноцидом украинского народа

В американском штате Висконсин Голодомор в Украине 1932-1933 годов признали геноцидом украинского народа.

Об этом Посольство Украины в США сообщает в Facebook.

"Еще один американский штат присоединился к признанию Голодомора в Украине 1932-1933 гг. геноцидом против украинского народа. Губернатор штата Висконсин Скотт Уокер подписал соответствующую прокламацию", - говорится в сообщении.

Читайте также77% украинцев считают Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа - опрос

В связи с этим украинские дипломаты выразили благодарность Соединенным Штатам за поддержку и восстановление исторической справедливости в память о миллионах жертв, умерших от произвола советской власти.

Также сказано, что на сегодняшний день Голодомор признан геноцидом в штатах Вашингтон, Висконсин, Орегон, Иллинойс, Пенсильвания, Нью-Джерси и Нью-Йорк.

Как сообщал УНИАН, в Институте демографии и социальных исследований имени Птухи заявили, что потери Украины из-за сверхсмертности во время Голодомора в 1930-х годах составили 3,9 млн человек.