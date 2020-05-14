Второй этап ослабления карантина: что может измениться в Украине с 22 мая

О возможности начать следующий этап снятия ограничений с 22 мая уже заявили президент и премьер.

В Украине с 22 мая может начаться следующий этап ослабления карантинных ограничений. Накануне об этом заявили президент Владимир Зеленский и премьер Денис Шмыгаль.

По словам главы государства, второй этап смягчения карантина будет касаться, в частности, работы гостиниц, спортивных соревнований и ВНО. Премьер же отметил, что для перехода ко второму этапу необходима положительная динамика заболевания коронавирусом.

Читайте такжеКогда в Киеве заработает метро: возможная дата и условия

О том, что может измениться в Украине уже с 22 мая - читайте ниже.

Карантин в Украине: этапы ослабления

Ранее Шмыгаль опубликовал план выхода Украины из карантина, включающий пять этапов. Первый начался с 11 мая. В этот день стало можно легально посещать парки, скверы, зеленые зоны; заработали многие заведения, однако пока в режиме на вынос.

Ослабление карантина с 22 мая

Второй этап, как уже говорилось, может начаться именно с этого дня. Официально соответствующих решений пока не принималось.

Согласно инфографике от премьера, переход ко второму этапу возможен при таких условиях:

Читайте такжеШмыгаль объяснил, когда будет возобновлена работа детских садов

уменьшение случаев коронавируса;

разгрузка медицинской системы;

Это означает, что в течение 10 дней подряд процент выявленных случаев среди всех тестированных в стране ежедневно уменьшается, количество выздоровевших остановилось либо увеличивается.

Что может измениться с 22 мая

Второй этап предусматривает следующее:

снятие ограничений в бытовом обслуживании населения;

возобновление обучения в выпускных классах, подготовка к проведению ВНО;

открытие заведений общественного питания (на вынос);

работа кинотеатров под открытым небом;

открытие спортивных залов и фитнес-центров,

работа отелей;

возобновление спортивных соревнований с участием не более 50 человек, но без зрителей.

Как сообщал УНИАН, в Минздраве уже анонсировали новый вид тестирования украинцев на коронавирус.