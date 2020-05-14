Второй этап ослабления карантина: что может измениться в Украине с 22 мая
В Украине с 22 мая может начаться следующий этап ослабления карантинных ограничений. Накануне об этом заявили президент Владимир Зеленский и премьер Денис Шмыгаль.
По словам главы государства, второй этап смягчения карантина будет касаться, в частности, работы гостиниц, спортивных соревнований и ВНО. Премьер же отметил, что для перехода ко второму этапу необходима положительная динамика заболевания коронавирусом.
Читайте такжеКогда в Киеве заработает метро: возможная дата и условия
О том, что может измениться в Украине уже с 22 мая - читайте ниже.
Карантин в Украине: этапы ослабления
Ранее Шмыгаль опубликовал план выхода Украины из карантина, включающий пять этапов. Первый начался с 11 мая. В этот день стало можно легально посещать парки, скверы, зеленые зоны; заработали многие заведения, однако пока в режиме на вынос.
Ослабление карантина с 22 мая
Второй этап, как уже говорилось, может начаться именно с этого дня. Официально соответствующих решений пока не принималось.
Согласно инфографике от премьера, переход ко второму этапу возможен при таких условиях:
Читайте такжеШмыгаль объяснил, когда будет возобновлена работа детских садов
- уменьшение случаев коронавируса;
- разгрузка медицинской системы;
Это означает, что в течение 10 дней подряд процент выявленных случаев среди всех тестированных в стране ежедневно уменьшается, количество выздоровевших остановилось либо увеличивается.
Что может измениться с 22 мая
- Второй этап предусматривает следующее:
- снятие ограничений в бытовом обслуживании населения;
- возобновление обучения в выпускных классах, подготовка к проведению ВНО;
- открытие заведений общественного питания (на вынос);
- работа кинотеатров под открытым небом;
- открытие спортивных залов и фитнес-центров,
- работа отелей;
- возобновление спортивных соревнований с участием не более 50 человек, но без зрителей.
Как сообщал УНИАН, в Минздраве уже анонсировали новый вид тестирования украинцев на коронавирус.