"Юбку забыла": Ани Лорак смутила поклонников нарядом на "Новой волне" во время шоу с Киркоровым (видео)

Сегодня был особенный вечер на сцене. В зале царила атмосфера любви и музыки .Спасибо дорогой ❤️@fkirkorov за этот праздник. #иллюзия#праздник#теплыйвечер#киркоров#love#peace . @rr_photo

A post shared by Ани Лорак (@anilorak) on Sep 12, 2017 at 3:53pm PDT