"Юбку забыла": Ани Лорак смутила поклонников нарядом на "Новой волне" во время шоу с Киркоровым (видео)

Украинская певица Ани Лорак, которая выступает в России, спела на шоу, посвященном 50-летию Филиппа Киркорова. Концерт состоялся в Сочи — в рамках конкурса "Новая волна".

Лорак вышла на сцену в белом пиджаке и трусах, чем смутила пользователей в сети. Они оставляют сердитые комменты под фото и видео певицы:

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Пользователь lesia_vitalievna11 в соцсети предложила певице "вообще не одеваться". "Мадам, Вы юбку одеть забыли", - отметил oksanka.2308 в Instagram.

Отметим, что трибьют Киркорова странно повлиял не только на куму короля российской эстрады Лорак, а и на других артистов. Так, Любовь Успенская пришла на шоу в платье, но без белья.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее украинский участник на конкурсе признался, что плохо пел.