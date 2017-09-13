"Юбку забыла": Ани Лорак смутила поклонников нарядом на "Новой волне" во время шоу с Киркоровым (видео)

13:15, 13 сентября 2017
Общество
395 0

Трибьют Киркорова странно повлиял не только на куму короля российской эстрады Лорак, а и на других артистов.

скриншот

Украинская певица Ани Лорак, которая выступает в России, спела на шоу, посвященном 50-летию Филиппа Киркорова. Концерт состоялся в Сочи — в рамках конкурса "Новая волна".

Лорак вышла на сцену в белом пиджаке и трусах, чем смутила пользователей в сети. Они оставляют сердитые комменты под фото и видео певицы:

Читайте такжеУкраина на "Новой волне": стало известно, кто из оскандалившихся гастролеров засветится в Сочи

Пользователь lesia_vitalievna11 в соцсети предложила певице "вообще не одеваться". "Мадам, Вы юбку одеть забыли", - отметил oksanka.2308 в Instagram.

Отметим, что трибьют Киркорова странно повлиял не только на куму короля российской эстрады Лорак, а и на других артистов. Так, Любовь Успенская пришла на шоу в платье, но без белья. 

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее украинский участник на конкурсе признался, что плохо пел.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Ани Лорак Новая волна Киркоров наряд