"Новая волна": украинский участник признался, что плохо спел на конкурсе в РФ (видео)

Вчера был второй день. И я почувствовал удивительную силу музыки. Это пожалуй самая любимая моя украинская песня. Я ее делал со всей любовью которая во мне живет. И пел я ее со всей моей любовью, правда немного не в той тональности Вот что удивительно, реально переврав половину нот, у меня оценки выше чем вчера, оценки от продюсеров, музыкантов и арранжировщиков. Куча людей ко мне подходило после концерта , говоря, что они плакали, хотя даже слов не понимают. Значит дело не только в нотах. И специально для критиков: справляться с волнением я научусь, и ноты мои вернутся как в студии. А что предложите Вселенной вы? P.S. На видео я выложил звук с пульта и это единственный чистый кусок, все остальное мимо кассы Не тратьте время на просмотр телеверсии #isaac #новаяволна2017 #новаяволна

