"Новая волна": украинский участник признался, что плохо спел на конкурсе в РФ (видео)

Представитель Украины на песенном конкурсе "Новая волна 2017" в Сочи Алексей Иванов опубликовал видео своего выступления на соцстраничке.

На второй день конкурсанты выступали с песней родной страны. Иванов выбрал известную композицию "Сіла птаха".

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"Вчера был второй день. И я почувствовал удивительную силу музыки. Это, пожалуй, самая любимая моя украинская песня. Я ее делал со всей любовью, которая во мне живет. И пел я ее со всей моей любовью, правда немного не в той тональности", - комментирует певец видео.

"Вот что удивительно, реально переврав половину нот, у меня оценки выше чем вчера, оценки от продюсеров, музыкантов и аранжировщиков. Куча людей ко мне подходило после концерта, говоря, что они плакали, хотя даже слов не понимают. Значит дело не только в нотах. И специально для критиков: справляться с волнением я научусь, и ноты мои вернутся как в студии. А что предложите Вселенной вы? P.S. На видео я выложил звук с пульта и это единственный чистый кусок, все остальное мимо кассы. Не тратьте время на просмотр телеверсии", - добавил Иванов.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее стало известно, кто из оскандалившихся украинских гастролеров засветится в Сочи.