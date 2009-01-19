Кризис «закрыл» еще одну газету
Коллектив сегодня поставили перед фактом
Издательство KP Media решило закрыть ежедневную бесплатную газету «15 минут».
Как сообщает «Телекритика», эту информацию подтвердил главный редактор издания Андрей ОВЧАРЕНКО.
Слухи о намерении издательства закрыть издание продолжались давно, однако еще в пятницу, 16 января, менеджер проекта Елена ВИТЕР эту информацией отрицала. По ее словам, речь шла лишь о переходе на 4-разовый режим выхода.
Как объяснил А.ОВЧАРЕНКО, решение о закрытии было принято «совсем недавно», и утром 19 января его объявили коллективу.
Как сообщалось, в конце декабря 2008 года было закрыто еще одно ежедневное бесплатное издание – газета «Обзор».
KP Media с лета 2008 года закрыло три проекта – журнала «Новинар», «Пані» и «Вона».