Кризис «закрыл» еще одну газету

Издательство KP Media решило закрыть ежедневную бесплатную газету «15 минут».

Как сообщает «Телекритика», эту информацию подтвердил главный редактор издания Андрей ОВЧАРЕНКО.

Слухи о намерении издательства закрыть издание продолжались давно, однако еще в пятницу, 16 января, менеджер проекта Елена ВИТЕР эту информацией отрицала. По ее словам, речь шла лишь о переходе на 4-разовый режим выхода.

Как объяснил А.ОВЧАРЕНКО, решение о закрытии было принято «совсем недавно», и утром 19 января его объявили коллективу.

Как сообщалось, в конце декабря 2008 года было закрыто еще одно ежедневное бесплатное издание – газета «Обзор».

KP Media с лета 2008 года закрыло три проекта – журнала «Новинар», «Пані» и «Вона».