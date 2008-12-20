Нестабильные цены на нефть - угроза для глобальной экономики

Нестабильные мировые цены на нефть по-прежнему представляют угрозу мировой экономике, заявил в пятницу премьер-министр Гордон Браун, выступая на проходящем в Лондоне энергетическом саммите.

"Ясно, что самым серьезным вызовом является нестабильность цен (на нефть). Дикие колебания в ценах ударяют по странам во всем мире", - сказал Браун. Он добавил, что особо страдают от этого развивающиеся страны, которые зависят от нефтяного импорта.

За второе полугодие 2008 года цена нефти на мировых рынках упала с почти 150 до 40 долларов за баррель.

Британский премьер отметил, что высокие цены на нефть в последние годы были причиной высокой инфляции и заставляли правительства многих стран держать учетную банковскую ставку на высоком уровне, что пагубно сказывалось на экономике в целом.

Браун призвал к созданию "нового партнерства" между странами-производителями и странами-потребителями нефти по примеру международных механизмов, которые создаются ведущими экономическими державами мира для борьбы с глобальным финансовым кризисом.

Саммит руководителей энергетических ведомств ведущих стран-производителей и потребителей нефти проходит в пятницу в Лондоне.

Главными вопросами повестки дня встречи является формирование стабильных мировых цен на нефть в условиях глобального экономического кризиса, а также возможное создание мировой базы данных по запасам, производству и потреблению нефти и нефтепродуктов.

Впервые идея проведения крупного международного заседания, где лицом к лицу смогли бы встретиться представители крупнейших нефтепроизводителей и потребителей углеводородного сырья, была выдвинута премьер-министром Гордоном Брауном в июне этого года.

РИА "Новости"