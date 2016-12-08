В Киеве открыли резиденцию Святого Николая (фото)

День святого Николая - это день празднования и чествования памяти Святого Николая у католиков и православных. Те церкви, которые придерживаются юлианского календаря, отмечают праздник 19 декабря, а придерживающиеся григорианского календаря - 6 декабря.

Читайте такжеПарасюк раскрыл тайну "Святого Николая", который подарил ему часы

Именно образ святого Николая превратился со временем в более светский образ Санта Клауса.

С приходом на большую часть украинских земель советской власти, святой Николай, как и все другие религиозные символы, был вытеснен. Согласно постановлению ЦК КПСС от 1937 года на замену ему пришел Дед Мороз, который дарит подарки на Новый Год. На Западной Украине традиция сохранилась, ведь эти земли принадлежали СССР значительно меньший промежуток времени.

Как сообщал УНИАН, недавно резиденция Святого Николая открылась во Львове.