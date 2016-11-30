Главная елка Украины с доставкой в Киев будет стоить около 47 тысяч гривень

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель организатора празднования встречи Нового 2017 года, основатель проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий.

«Доставка елки в город - 25 тыс. 900 грн, загрузки и кран - 6 тыс. 700, елка – 14 тыс. 700 грн», - сказал Добруцкий.

Он сообщил, что елка, как и все праздничные мероприятия, будут финансироваться за счет спонсорских средств.

Главную елку привезут в Киев из Ивано-Франковской области, ее высота составит 26 метров - на метр выше прошлогодней. Ее ветви украсят 1 тысячей яворовских игрушек, сверху книзу спиралью будут падать гирлянды, длина которых в целом составит 3 километра, также на елке будет 42 тыс. фонариков. Среди игрушек будут и символы 2017 года – петушки. Игрушки будут красно-зелено-золотистой палитры цветов. Всего на елке будет 15 различных видов украшений. Их можно будет увидеть 8 декабря, когда начнут украшать елку.

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«Завтра отправляемся в Ивано-Франковск за елкой. 2 декабря мы будем отгружать елку на Киев. И 3 декабря елку будем встречать в Киеве. В прошлом году мы это делали с трембитами. В этом году возможно будет иначе», - отметил Добруцкий.

Он напомнил, что 19 декабря мэр Киева торжественно откроет елку.

Относительно общего бюджета городских праздничных мероприятий на Софийской и Михайловской площадях, которые устраивает общественная организация, Добруцкий сообщил: «Примерный бюджет этого года, если в прошлые годы было где-то 3 млн грн, затем 5-7 млн, то в этом году мы точно выйдем за 12-13 млн грн. Но если мы выполним всю программу, которую бы хотели, то это не менее 20 млн грн».

При этом он отметил, что расходуются те средства, которые аккумулирует общественная организация от спонсоров-благотворителей.

Это подтвердила присутствовавшая на пресс-конференции заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко.

«Общественная организация и спонсоры берут на себя полностью финансирование мероприятий, которые происходят в празднике главной елки. Из городского бюджета на сегодня тратятся средства в размере примерно 1,5 млн грн, но это на закупку спектаклей для детей льготных категорий и подарков. Поэтому есть определенные затраты, но они не связаны с главной елкой. По тем основным локациям, о которых мы говорим, город не финансирует их, а просто создает условия, чтобы организаторы совместно с предпринимателями могли организовать интересный досуг, яркую программу, которую с нами согласовывают», – сказала Старостенко.

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Добруцкий напомнил, что девизом нынешнего празднования Нового года будет «Живем вместе! Празднуем вместе!». По его словам, подготовка к празднованию проходит согласно плану, и никаких проблем с организацией мероприятий нет.

Как сообщал УНИАН, согласно распоряжению Киевского городского головы Виталия Кличко, праздник встречи Нового года организуют на Софийской и Михайловской площадях и Владимирском проезде с 17 декабря 2016 года до 15 января 2017 г.

15 декабря запланировано открытие Города развлечений на Михайловской площади новогодне-рождественской ярмарки на Владимирском проезде; 19 декабря - открытие главной елки; 31 декабря - встреча Нового года; 7 января - рождественское шествие дидухов и большая коляда.