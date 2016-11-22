В СБУ рассказали о коррупционной сделке дезертиров, во время которой их задержали на "границе" с Крымом (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак.

Он отметил, что задержание произошло на пункте пропуска «Чонгар». «СБУ получила информацию о том, что указанные бывшие военнослужащие - дезертиры сначала хотели провернуть коррупционную сделку и получить документы об окончании учебного заведения за деньги. Инициировали общение с определенными лицами из числа граждан Украины и захотели купить эти документы, чтобы стать офицерами российской армии. Для этого они прибыли на КПВВ «Чонгар», где должны были встретиться с курьером. Отследив передвижения курьера, нам удалось зафиксировать местонахождение предателей», - сказал Грицак.

По его словам, с Одинцовым и Барановым должен был прибыть еще один бывший военнослужащий, однако он так и не приехал.

Напомним, суд избрал Баранову и Одинцову меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога. Для Баранова залог составил 350 тыс. гривен, Одинцова – 250 тыс. гривен.

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Вместе с тем сегодня на брифинге спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник сказал, что цель пересечения задержанными бывшими военнослужащими Вооруженных сил Украины КПВВ с Крымом пока неизвестна. Вместе с тем, Мотузяник опроверг «очередной российский фейк о том, что это была так называемая «украинская диверсионно-разведывательная группа», которая якобы охотится на российский оккупационный контингент в Крыму». Ранее российская сторона заявляла, что бывших украинских военных, которые предали присягу, якобы выманили на пункт «Джанкой».