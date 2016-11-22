В СБУ рассказали о коррупционной сделке дезертиров, во время которой их задержали на "границе" с Крымом (видео)
Задержанные на административной границе с оккупированным Крымом бывшие военнослужащие Вооруженных сил Украины Александр Баранов и Максим Одинцов, которые перешли служить в российскую армию, приехали на КПВВ «Чонгар», чтобы за деньги получить дипломы об окончании высших учебных заведений.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак.
Он отметил, что задержание произошло на пункте пропуска «Чонгар». «СБУ получила информацию о том, что указанные бывшие военнослужащие - дезертиры сначала хотели провернуть коррупционную сделку и получить документы об окончании учебного заведения за деньги. Инициировали общение с определенными лицами из числа граждан Украины и захотели купить эти документы, чтобы стать офицерами российской армии. Для этого они прибыли на КПВВ «Чонгар», где должны были встретиться с курьером. Отследив передвижения курьера, нам удалось зафиксировать местонахождение предателей», - сказал Грицак.
По его словам, с Одинцовым и Барановым должен был прибыть еще один бывший военнослужащий, однако он так и не приехал.
Напомним, суд избрал Баранову и Одинцову меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога. Для Баранова залог составил 350 тыс. гривен, Одинцова – 250 тыс. гривен.
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Вместе с тем сегодня на брифинге спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник сказал, что цель пересечения задержанными бывшими военнослужащими Вооруженных сил Украины КПВВ с Крымом пока неизвестна. Вместе с тем, Мотузяник опроверг «очередной российский фейк о том, что это была так называемая «украинская диверсионно-разведывательная группа», которая якобы охотится на российский оккупационный контингент в Крыму». Ранее российская сторона заявляла, что бывших украинских военных, которые предали присягу, якобы выманили на пункт «Джанкой».