В Минобороны пока не знают, для чего крымские дезертиры-предатели покинули полуостров

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"Вчера на одном из контрольно-пропускных пункте въезда-выезда на границе между оккупированным Крымом и Херсонщиной украинские силовики задержали двух человек, которые направлялись из оккупированной территории", - сказал он.

Вместе с тем, отметил Мотузяник, "мы опровергаем очередной российский фейк о том, что это была так называемая "украинская диверсионно-разведывательная группа", которая якобы охотится на российский оккупационный контингент в Крыму".

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Мотузяник добавил, что на данный момент не известна цель, с которой бывшие военнослужащие Украины пересекали административную границу.

Он также подчеркнул, что задержание произошло «в строгом соответствии с нормами уголовного законодательства».

Вместе с тем Мотузяник не назвал имена и звания задержанных.

Как сообщалось, украинские спецслужбы задержали на границе с Крымом двух дезертиров, которые после аннексии полуострова перешли служить в российскую армию. Российская сторона в связи с этим заявила, что бывших украинских военных, которые предали присягу, якобы выманили на пункт "Джанкой".

По словам Мотузяника, "задержаны эти люди были на территории, контролируемой Украины.

Установлено, что это бывшие украинские военнослужащие, не выполнили соответствующую директиву и не переместились из Автономной Республики Крым во время оккупации полуострова Российской Федерацией. Таким образом, они предали военную присягу, и по ним есть соответствующие уголовные производства ", - сказал представитель Минобороны.