Задержание дезертиров на границе с Крымом: в России заявили, что СБУ "заманила" военных

"На пункт пропуска "Джанкой" сотрудники СБУ через подставных лиц заманили прапорщика Максима Одинцова и младшего сержанта контрактной службы Александра Баранова якобы для передачи им заверенных документов, подтверждающих получение высшего образования в вузах Украины", - цитирует ТАСС представителя штаба Черноморского флота РФ.

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"Сразу после выхода Максима Одинцова и Александра Баранова за пределы Российской Федерации, военнослужащие были задержаны представителями СБУ и вывезены в Николаевскую область Украины", - добавил он.

Напомним, по данным СБУ, на административной границе с оккупированным Крымом были задержаны два дезертира, которые после аннексии полуострова перешли служить в российскую армию.

«Это двое украинских военнослужащих, которые изменили присяге и пошли служить Российской Федерации на оккупированной территории Крыма. Когда они переехали на территорию Украины через границу на Чонгаре, мы их арестовали, поскольку против них уголовное дело было», - сказала спикер СБУ Елена Гитлянская.