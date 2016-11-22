Задержание дезертиров на границе с Крымом: в России заявили, что СБУ "заманила" военных
В штабе Черноморского флота РФ заявили, что Служба безопасности Украины "похитила двух российских военных" на территории международного автомобильного пункта пропуска "Джанкой".
"На пункт пропуска "Джанкой" сотрудники СБУ через подставных лиц заманили прапорщика Максима Одинцова и младшего сержанта контрактной службы Александра Баранова якобы для передачи им заверенных документов, подтверждающих получение высшего образования в вузах Украины", - цитирует ТАСС представителя штаба Черноморского флота РФ.
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"Сразу после выхода Максима Одинцова и Александра Баранова за пределы Российской Федерации, военнослужащие были задержаны представителями СБУ и вывезены в Николаевскую область Украины", - добавил он.
Напомним, по данным СБУ, на административной границе с оккупированным Крымом были задержаны два дезертира, которые после аннексии полуострова перешли служить в российскую армию.
«Это двое украинских военнослужащих, которые изменили присяге и пошли служить Российской Федерации на оккупированной территории Крыма. Когда они переехали на территорию Украины через границу на Чонгаре, мы их арестовали, поскольку против них уголовное дело было», - сказала спикер СБУ Елена Гитлянская.