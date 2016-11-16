Минобороны опровергает задержание "украинского диверсанта" в оккупированном Крыму

Об этом он заявил в комментарии УНИАН.

«Спецслужбы РФ стали на путь новаторства и теперь ложь распространяют не только по понедельникам, но и по средам. В очередной раз это касается якобы захвата украинских диверсантов, на самом деле никакого украинского военнослужащего никто нигде не задерживал на территориях, которые являются временно оккупированными», – заявил Лысенко.

«Все наши военнослужащие находятся на своих местах, и российская пропаганда снова хочет сделать таким образом, чтобы обвинить Украину и показать мировому сообществу наши якобы агрессивные намерения», – добавил Лысенко.

«Мы понимаем, что на территории оккупированного Крыма остались тысячи военных пенсионеров, которые еще служили во времена Советского Союза и уже независимой Украины, поэтому это является потенциалом для того, чтобы кое-кого из них объявить украинским диверсантом. Поэтому мы не удивимся, если российские спецслужбы и по пятницам, и по другим дням недели будут объявлять о захвате или задержании очередных «украинских диверсантов». На самом деле этого не происходит, украинские военные на местах», – заверил представитель Минобороны.

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16 ноября российские СМИ сообщили о задержании "украинского разведчика" в оккупированном Симферополе.

Сообщается, что якобы сотрудник главного управления разведки Минобороны Украины был задержан с гранатой, пистолетом и элементами для изготовления самодельного взрывного устройства во вторник в Симферополе.