РосСМИ сообщили о задержании "украинского разведчика" в Симферополе

Об очередном задержании в Крыму пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что якобы сотрудник главного управления разведки Минобороны Украины был задержан с гранатой, пистолетом и элементами для изготовления самодельного взрывного устройства во вторник в Симферополе.

"Задержаны в Симферополе сотрудник ГУР МО Украины. Изъяты граната, пистолет, элементы для изготовления самодельного взрывного устройства", - заявил собеседник агентства.

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Как сообщал УНИАН, 10 ноября ФСБ РФ заявила о задержании членов "диверсионной группы". По информации СМИ, задержаны эксперты аналитического центра "Номос" Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов, а также Владимир Дудка. Российские силовики обвинили их в подготовке диверсий на территории полуострова.

Крымский "суд" арестовал их на два месяца.

Украина направила ноту протеста российскому МИД с требованием от России предоставить официальную информацию относительно обстоятельств задержания в Севастополе трех граждан Украины, которых российская оккупационная власть подозревает в подготовке диверсий.