Юбилейный 50-й Sport Life открылся в Днепре

В борьбе за здоровый способ жизни, создание благоприятных условий для занятия спортом всех слоев населения, а особенно – детей и молодежи, Днепр среди городов-миллионников (исключая трехмиллионный Киев) вырвался вперед. Это стало возможным благодаря укреплению деловых связей c сетью фитнес-клубов №1 в Украине Sport Life. Ведь в добавок к имеющимся 3-м клубам Sport Life, которые уже действовали в этом городе, добавился еще четвертый. Важности грандиозному событию добавило и то, что этот днепровский клуб стал юбилейным для сети Sport Life, а именно - 50-м!

«Мы увидели такие залы в Киеве и нам пришлось это по душе, поэтому мы попросили, чтобы такой спорткомплекс мы сделали и здесь», - сообщил во время пресс-тура по клубу основатель ПБМП «Строитель-П» Виктор ПОПОВ. Новый фитнес-центр расположен в элитном жилом комплексе небоскребов «Панорама».

Лидер фитнес-индустрии Sport Life в Днепре устроил грандиозный праздник по случаю открытия юбилейного клуба. «С радостью могу сказать, что мы гордимся этим клубом, - говорит Дмитрий Екимов, основатель группы компаний Sport Life. - Мы гордимся этим объектом, для нас это знаковый объект в Днепре и в сети, потому что он продуман и воплощен в жизнь настолько хорошо, настолько продумано и качественно, что когда я захожу в этот клуб, я словно возвращаюсь к себе домой в Маями».

С открытием юбилейного фитнес клуба Sport Life запускает первую в Украине детскую сквош-академию. Самой популярной игре англичан, которая развивает ловкость, скорость и координацию движений, в клубе будут учить с пяти лет. «Так как спорт новый, мы обязательно включаем бесплатные занятия, где тренер показывает, что такое сквош, его преимущества. – говорит Дмитрий Щербаков, директор сети Sport Life Squash Arena. - Люди, которые приходят на эти занятия, потом остаются и им нравится заниматься».

Сквош, а также художественная гимнастика, аэробика, единоборства, творческие и развивающие уроки - Sport Life активно привлекает к спорту детскую аудиторию. Подобные проекты будут создаваться в фитнес-центрах сети по всей стране. К открытию пятидесятого юбилейного фитнес-центра Sport Life организовал в Днепре выступления известных украинских групп и собрал вокруг себя сотни сторонников здорового образа жизни.