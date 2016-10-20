Бюджетное финансирование профтехобразования будет возобновлено в 2017 году

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время выступления в Верховной Раде.

«Возобновление финансирования из государственного бюджета профессионально-технического образования – мы обязательно сделаем этот шаг в 2017 году во время голосования окончательного варианта бюджета», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, согласно Закону «О бюджете на 2016 год», полномочия по финансированию профессионально-технических учебных заведений с 1 января переданы местным бюджетам и в госбюджете субвенция на эти расходы не предусматривается.

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Ряд городских советов уже приняли обращение к руководству страны с просьбой возобновить финансирование профессионально-технического образования из государственного бюджета или же передать его органам власти областного уровня.