В Украине слишком много психбольниц

Имеющийся сегодня в Украине избыток больниц со стационарным лечением психических больных является пережитком тоталитарного коммунистического режима, считает глава Ассоциации психиатров Украины, член Национального совета по вопросам охраны здоровья при Президенте Украины Семен ГЛУЗМАН.

Об этом он сказал вчера на пресс-конференции в Донецке. По словам, С.ГЛУЗМАНА, «психическая заболеваемость по Украине не отличается от Танзании, США, Канады, это биологическая константа и сколько положено в популяции заболеть, столько и заболеют». «У нас в Украине, как известно, эпидемии шизофрении нет, но почему-то, в Украине около 90 больших психиатрических больниц, в Киеве - самая большая в Европе психиатрическая больница, - отметил С.ГЛУЗМАН. - В больнице им. Павлова (киевская психиатрическая больница – УНИАН) только в одном детском отделении коек больше, чем во всей Великобритании вместе». Психиатр подчеркнул, что «это проблема постсоветская, это то наследство, которое мы получили, и мы должны как-то выходить из этой ситуации, потому что это национальный позор Украины».

По мнению С.ГЛУЗМАНА в СССР «строили тюрьмы, психиатрические интернаты, чтобы строителям коммунизма не мешали всякие странные люди…советская власть таким образом решала проблемы».

«Я езжу по интернатам – это ужас. Я вижу там нормальных людей. Да, они с какими-то отклонениями, но это все результат их многолетнего пребывания в психиатрических больницах, в детских отделениях, а потом это выправить невозможно», - посетовал психиатр.

Он уверяет, что необходимо проводить реформу в медицине Украины и в психиатрической отрасли медицины в первую очередь. «Мы должны строить украинскую систему, - объяснил С.ГЛУЗМАН. - Это проблема гуманизма, эти люди в подавляющем большинстве могут жить рядом с нами более качественно». Он рассказал, что по недавним подсчетам Министерства труда и социальной политики, содержание одного больного хронического в психоневрологическом интернате, составляет от 2 до 2,5 тыс. грн. в месяц. «Возникает вопрос – может быть, отдать семье? Может не нужно тратить деньги налогоплательщиков на такое обилие интернатов», - говорит психиатр. Он отмечает, что «за границей наоборот – деньги даются, чтобы больной вернулся в общество, чтобы он жил не в больнице на деньги налогоплательщика, а для того, чтобы он жил дома». Тем более, что «современные медикаменты дают возможность большинству наших пациентов вернуться к своей прежней жизни», акцентирует психиатр.

По словам С.ГЛУЗМАНА, общество не должно остерегаться агрессии со стороны душевнобольных, потому что «количество совершающих насильственные действия психиатрических клиентов очень мизерное». «В Украине 145 тысяч заключенных, порядка 300 колоний и 1 психиатрическая больница закрытого типа, в которой содержат душевно больных преступников. Одна - к трем сотням – это и есть показательная картина», - аргументирует психиатр.

В то же время С.ГЛУЗМАН, говоря о сокращении коек в психиатрических стационарах, подчеркивает, что «процесс сокращения коек идет не для того, чтобы выбросить больных на улицу, и в мыслях нет такого ни у кого». Он утверждает, что деньги, полученные от сокращения лишних коек, пойдут на развитие необходимых для таких больных реабилитационных центров и улучшение амбулаторного, диспансерного лечения.

«Конечно, не допустимо варварство и преступление - просто так закрывать психиатрическую больницу. Конечно, нужно готовить то, чего у нас не достает – реабилитационную и амбулаторную структуру», - сказал С. ГЛУЗМАН. «Но мы не можем не закрывать больницы, в которых проживает огромное количество людей, которым там нечего делать. Человек там очень быстро привыкает и теряет социальные навыки», - заключил он.