Стартовал дополнительный набор в патрульную полицию в Киеве, Харькове, Одессе, Запорожье и Днепре
12:57, 06 сентября 2016Общество
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На данном этапе планируется набрать 1100 человек.
Украинская полиция продолжает формироваться, хотя и бывают определенные трудности, заявила Деканоидзе / УНИАН
Об сообщила сегодня на брифинге в Киеве глава Нацполиции Хатия Деканоидзе.
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В своем выступлении она отметила, что украинская полиция продолжает формироваться, хотя и бывают определенные трудности и происходят неурядицы.
«Кто бы что ни говорил, я утверждаю, мы будем падать, снова подниматься и идти дальше... Не политики делают Украину, а те, кто ее охраняет и защищает», - подчеркнула Деканоидзе.
При этом глава Нацполиции призвала граждан, желающих присоединиться к команде полиции, подавать анкеты, которые можно заполнить на сайте ведомства Нацполиции.
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