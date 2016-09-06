Стартовал дополнительный набор в патрульную полицию в Киеве, Харькове, Одессе, Запорожье и Днепре

Об сообщила сегодня на брифинге в Киеве глава Нацполиции Хатия Деканоидзе.

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В своем выступлении она отметила, что украинская полиция продолжает формироваться, хотя и бывают определенные трудности и происходят неурядицы.

«Кто бы что ни говорил, я утверждаю, мы будем падать, снова подниматься и идти дальше... Не политики делают Украину, а те, кто ее охраняет и защищает», - подчеркнула Деканоидзе.

При этом глава Нацполиции призвала граждан, желающих присоединиться к команде полиции, подавать анкеты, которые можно заполнить на сайте ведомства Нацполиции.