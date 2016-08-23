"Развалился от первого выстрела": минометчики ВСУ испытали новый украинский "Молот" за полмиллиона (фото)

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня у минометчиков 72-й бригады праздник - тестировали мощнейшую украинскую разработку - 120-миллиметровый миномет "Молот". Напомню, что каждый миномет обошелся ВСУ в фееричные 480 тысяч гривень. От такого девайса за такую цену ожидаешь многого, поэтому мы подготовились основательно, тем более зная, что недавно от взрыва "Молота" на "Ширлане" погиб командир миномета и 9 человек было ранено", - отметил Тапольский.

Военный рассказал, что минометчики вырыли пару окопов, "стреляли со шнурка и прятались от минометов где только возможно, были на максимальном стреме, но все обошлось".

По его оценке, "Молот" - "очень плохая копия" советского миномета 2С12 "Сани".

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"Еще новые минометы уже довольно облезлые, краска стирается на раз. В тест-драйве участвовало 12 "Молотов". 2 из них испытание не прошли - один развалился еще на подъезде на огневую, второй - во время первого выстрела. Также банально отвалился механизм горизонтирования... крепление ствола просто отвалилось. После пятого выстрела механизм одного из минометов начал клинить. Ну и конструктивно неудобные крепления, громоздкий и неудобный колесный ход и сам миномет очень неустойчивый", - написал Тапольский.

Кроме того, он выразил возмущение тем, что с "Молотом" идут прицелы 1946 года выпуска.

"Тупо под носом дерибанятся огромные деньги, и главное, от этих минометов зависит жизнь наших минометчиков, а нам стрелять из этого треша", - подчеркнул солдат.