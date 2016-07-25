Взрыв на полигоне "Широкий лан": прокуратура начала расследование, за жизнь двух военных борются врачи

Об этом сообщил заместитель военного прокурора Южного региона Украины Валерий Кривонос в эфире телеканала "112 Украина".

"Внесены (данные) в единый реестр и начато досудебное расследование по факту нарушения правил обращения с оружием и боеприпасами, ст. 414 Уголовного кодекса Украины, ч. 2, действия, повлекшие гибель", - сказал Кривонос.

По его словам, за жизнь двух военных борются врачи. "Один человек погиб, 8 или 9 (получили) телесные повреждения, из них двое тяжелых, за их жизнь борются врачи", - сказал Кривонос.

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Как сообщал УНИАН, сегодня около 11.00 на полигоне «Широкий лан» во время стрельб разорвался 120-миллиметровый миномет, в результате чего, по предварительной информации, погиб один военнослужащий, еще 8 получили ранения.