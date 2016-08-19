Порошенко открыл в Харькове новую станцию метро "Победа" (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, торжественное открытие станции, при участии президента Украины Петра Порошенко, состоялось сегодня, 19 августа, но для пассажиров ее откроют через несколько дней.

Планируется, что станция начнет принимать пассажиров во вторник, 23 августа, в день города.

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Порошенко напомнил, что Харьков 24 года строил эту станцию: 60% было инвестировано за 22 года, а еще 40% - за последние два года. "Победа" стала 30-й станцией харьковского метрополитена.

Харьковский метрополитен - второй по количеству станций и длине линий в Украине. Перевозит в год до 282 млн пассажиров. Метрополитен введен в эксплуатацию 23 августа 1975 года. Общая длина линий составляет около 35,6 км. Станции метро располагаются на трех линиях: Холодногорско-заводской, Салтовской и Алексеевской.