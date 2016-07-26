Вблизи территориальных вод Украины обнаружили два корабля российского Черноморского флота

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в штабе командования украинских ВМС.

По информации представителя штаба флота, сразу же поднятый в воздух с соответствующей задачей вертолет морской авиации также идентифицировал цели. Вскоре российские корабли покинули район.

Как также стало известно, «Пытливый» и «Экватор» приблизились к участку морской границы Украины с целью ведения наблюдения за развертыванием морской компоненты украинско-американских учений «Си Бриз-2016». Это подтверждает тот факт, что в дальнейшем российские корабли передвигались в направлении за кораблями - участниками маневров.

Читайте такжеРоссия установила буровые вышки на украинских газовых месторождениях в Черном море (видео)

Как сообщал УНИАН, в прошлом году во время проведения учений серии «Си Бриз» российские корабли также вели наблюдение в непосредственной близости.

Учения «Си Бриз-2016» проходят в Одесской и Николаевской областях и в северо-западной части Черного моря с 18 по 30 июля.