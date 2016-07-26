Сегодня начинается активная фаза военных учений "Си Бриз-2016"

Об этом сказал спикер Министерства обороны украины подполковник Алексей Чернобай. "К маневрам привлекаются 25 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения украинских, американских, румынских и турецких ВМС. Около 20 самолетов и вертолетов", - сказал он.

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Представитель министерства отметил, что, помимо кораблей ВМС, флот Украины на учениях представляют катера Государственной пограничной службы.

В ходе активной фазы, отметил Чернобай, участники учений практически отработают действия многонациональных штабов и сил во время проведения международной операции по установлению мира по стандартам ведущих стран мира.

Он также отметил, что накануне во время водолазных тренировок осуществлялся поиск, обзор и обезвреживание подводных взрывоопасных предметов. При этом впервые в рамках "Си Бриз" военные применяли новейшее подводное оборудование для обнаружения и идентификации взрывоопасных предметов: подводные управляемые роботы, антимагнитное снаряжение, локатор бокового обзора и мобильную барокамеру.

Всего в многонациональных учениях "Си Бриз-2016" принимают участие около 4 тысяч военнослужащих из 16 стран мира.

Как сообщал УНИАН, учения "Си Бриз-2016" стартовали 18 июля и продлятся до 30 июля.