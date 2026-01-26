Женя Кот раскрыл причины операции, которая напугала его поклонников

Актер уже восстанавливается.

37-летний украинский хореограф и режиссер-постановщик Евгений Кот раскрыл детали операции, которую перенес совсем недавно.

В комментарии проекта "Тур звездами" танцор рассказал, что довольно давно у него в ухе начал разрастаться хрящ, однако он не находил времени на его удаление. Кроме того, изменение формы одного уха требовало изменения и другого:

"Это была простая операция на ушах. Нужно было удалить один хрящ, который когда-то начал разрастаться... Я уже очень-очень давно должен был это сделать. А январь вот более свободный месяц. И понятно, что когда хрящ подрезается, то форма уха немного меняется. Поэтому, чтобы они не были разными, то и второй подровняли немного".

Его жена - гимнастка Наталья Татаринцева - призналась, что, хотя операция не была очень серьезной, она очень волновалась за мужа.

Как известно, супруги воспитывают маленькую дочь Лелю, которая родилась летом 2024 года. Хореограф признавался, что они хотели бы иметь больше детей и даже задумывались об усыновлении, однако окончательного решения еще нет.

"Ты должен реально осознавать, на что идешь, как это будет, чтобы, во-первых, не навредить этому ребенку. Это очень важно. Поэтому беседы у нас идут, но мы к этому хотим подойти правильно", - сказал он.

