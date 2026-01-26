Православный праздник сегодня в народе называют Златоустов день.

27 января по новому церковному календарю в Украине вспоминают святителя Иоанна Златоуста, одного из самых почитаемых отцов Церкви. О его духовном наследии, традициях, приметах запретах даты, а также о том, какой сегодня праздник церковный по старому стилю, рассказываем в материале.

Какой праздник сегодня церковный в новом календаре

День 27 января посвящен воспоминанию перенесения мощей святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского и одного из трех Вселенских святителей и учителей церкви (по старому церковному стилю это событие будут вспоминать 9 февраля).

Иоанн жил в IV веке, родился в Антиохии, а воспитывала и обучала его мать. Ианн рано овладел грамотой, учился у известных философов и риторов, а когда ему исполнилось 20, то принял крещение. Еще через три года он стал чтецом в храме, а после смерти матери решил пойти в монахи.

Иоанну предложили принять архиерейский сан, н он отказался и на четыре года ушел в пустыню. Именно там он и написал труды, которые принесли ему известность.

Из-за ухудшения здоровья Иоанн был вынужден вернуться в Антиохию, где служил диаконом и пресвитером, а позже был избран архиепископом Константинополя. Во времена его служения церковь переживала духовный подъем, сам же Иоанн на собственные средства содержал несколько больниц и две гостиницы для паломников.

Святителю не раз приходилось сталкиваться с гонениями, его также отправляли в ссылку. Умер Иоанн в поселении Команы, недалеко от Сухума. Лишь спустя 31 год после смерти святого его нетленные мощи по распоряжению императора Феодосия II перенесли в В память об этом событии 27 января и был установлен день памяти святого.

Свое прозвище - Златоуст - Иоанн получил за необыкновенный дар проповедника. Его чтят наравне с Василием Великим и Григорием Богословом.

Какой сегодня православный праздник в старом календаре

По юлианскому календарю в этот день чтят память святой равноапостольной Нины - ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю и какие запреты связаны с этой датой.

С какими молитвами обращаются к святому, что нужно и чего нельзя делать сегодня

К святителю Иоанну Златоусту обращаются с молитвами, ка к заступнику за нас перед Господом. У святого просят помощи в учебе, духовной поддержки, особенно в моменты отчаяния. Также Иоанна Златоуста почитают как покровителя семейного благополучия и достатка.

В народной традиции день известен как Златоустов, а еще Златоустьев огонь - в старину в эту дату особое значение придавали домашнему очагу.

В церковный праздник 27 января, как и в любой другой день, не одобряются ругань, злость, лень, жадность, зависть и отчаяние. Нельзя мстить, отказывать в помощи людям или животным, осуждать окружающих.

По народным приметам в день Иоанна Златоуста советуют быть особенно осторожными с огнем и острыми предметами - порез или ожог считаются дурным знаком. Также сегодня не делают крупных покупок - они не принесут радости.

Приметы 27 января - что обещает погода

В Златоустов день люди издавна внимательно наблюдали за погодой - считалось, что она подскажет, каким будет остаток зимы:

собака ложится на снег - будет вьюга;

облака ярко-белого цвета - к сильной стуже;

солнце на закате окрасило горизонт - жди морозов;

деревья стоят в инее - будет потепление.

Запотевшие окна сулят оттепель, яркая белая луна - похолодание, а округлые сугробы на полях - хороший урожай.

