Супер Марио возвращается: новый трейлер показал космические приключения и Йоши (видео)

Именно появление динозавра стало главной интригой трейлера.

Universal Pictures представила первый трейлер анимационного фильма "Супер Марио Галактика в кино", который продолжает историю хита "Братья Супер Марио в кино".

В ролике зрителей знакомят с одним из самых любимых персонажей вселенной - динозавром Йоши, который присоединяется к команде Марио. Сюжет будущей ленты разворачивается в еще более масштабном космическом измерении. Зрителей ждут межгалактические приключения, яркие миры и новые испытания для главных героев.

Как известно, анимационный приключенческий фильм основан на культовой серии видеоигр Nintendo. Проект является прямым продолжением ленты 2023 года, которая стала мировым феноменом и собрала более 1,3 миллиарда долларов в международном прокате.

Режиссерами нового фильма снова выступили Аарон Горват и Майкл Джеленик, которые работали и над первой частью. В оригинальной версии анимационного фильма к своим ролям вернулся звездный каст из хита 2023 года. Главного героя Марио снова озвучивает Крис Пратт, принцессу Пич - Аня Тейлор-Джой, а Луиджи - Чарли Дэй. Выход "Супер Марио Галактика в кино" запланирован на 1 апреля 2026 года.

Как сообщал УНИАН, ранее фанат игры "Super Paper Mario" заметил жуткую деталь - по его словам, после потери всех жизней персонаж Марио попадает прямо в ад.

