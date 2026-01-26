Натали Портман раскритиковала 'Оскар-2026'

Актриса заявила о системной проблеме с представлением женщин.

Актриса Натали Портман публично раскритиковала Американскую киноакадемию за отсутствие женского представительства в категории "Лучшая режиссура" на нынешнем "Оскаре".

Как пишет People, сегодня звезда фильмов "Леон", "Черный лебедь" и "Близость" представила на кинофестивале "Сандэнс" свою новую картину "Галеристка". Портман отметила, что многие из самых сильных фильмов года были сняты женщинами, однако так и не получили должного признания:

"Вы просто видите барьеры на каждом уровне, потому что многие не были признаны во время награждения. "Прости, девочка", "Left-Handed Girl", "Гедда" и "Завещание Энн Ли"... В этом году вышли замечательные фильмы, которые, по моему мнению, любят многие люди, но они не получают должной оценки".

По ее словам, даже после сложного пути - от поиска финансирования до участия в фестивалях - фильмы режиссеров часто остаются без внимания наградных комитетов. "У нас еще очень много работы", - подчеркнула актриса.

Как известно, в этом году единственной женщиной, номинированной на "Оскар" за лучшую режиссуру, стала Хлоя Чжао за фильм "Гамнет". Среди десяти лент, представленных в категории "Лучший фильм", это единственная работа, снятая женщиной.

