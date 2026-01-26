63% украинцев боятся замораживания счетов - опрос компании Active Group и информагентства Hronikers

Социологи отмечают, что речь идет не о панических настроениях, а о высокой чувствительности общества к любым сигналам возможного вмешательства государства или финансовых институтов в частные сбережения.

Опасения по поводу возможного ограничения доступа к собственным средствам стали массовым общественным настроением в начале 2026 года. 62,6% украинцев заявили, что их пугает перспектива замораживания счетов, усиления лимитов или других финансовых ограничений, свидетельствуют результаты исследования, проведенного информационным агентством "Hronikers" совместно с исследовательской компанией "Active Group".

Согласно данным опроса, 35,2% респондентов отметили, что такие сценарии пугают их сильно, еще 27,4% - скорее пугают. Только 19,3% опрошенных заявили, что скорее не испытывают существенного страха, 7,7% вообще не испытывают, а 10,3% не смогли определиться с ответом.

Социологи отмечают, что речь идет не о панических настроениях, а о высокой чувствительности общества к любым сигналам возможного вмешательства государства или финансовых институтов в частные сбережения. На фоне войны, валютной нестабильности и общей экономической неопределенности такие риски воспринимаются как реальная угроза личной финансовой безопасности.

Видео дня

Опрос также зафиксировал, что страх финансовых ограничений напрямую влияет на поведение граждан. Большинство украинцев предпочитают внеинституциональные способы сохранения средств, в частности наличную валюту и материальные активы, избегая долгосрочного размещения денег в банковской системе.

Исследование было проведено в январе 2026 года компанией Active Group совместно с информационным агентством Hronikers с помощью онлайн-панели SunFlower Sociology. Метод сбора данных - самозаполнение анкет. Опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет, выборка репрезентативна по возрасту, полу и региону Украины. Теоретическая погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 3,1%.

Вас также могут заинтересовать новости: