Известный российский юморист остро высказался об обстрелах Украины

Слепаков процитировал слова из послания апостола Павла к римлянам.

Российский комик, бард и продюсер сериалов "Интерны" и "Универ" Семен Слепаков осудил удары оккупационной армии РФ по энергетической инфраструктуре Украины.

Юморист, который уехал из России весной 2022 года, сделал репост поста своего коллеги Максима Галкина, который поделился в Instagram снимками с ужасными последствиями обстрелов Украины. Слепаков процитировал послание апостола Павла к римлянам:

"Те, кто за этим стоит, прячутся за безличными формулировками вроде "вымораживание", "комплекс мер", "влияние на инфраструктуру". Но я вспоминаю другие слова: "...и тогда воздастся каждому по делам его".

Как известно, Семена Слепакова можно найти в базе "Миротворец", в которую он попал из-за выступления в оккупированном Симферополе в 2018 году. На второй день широкомасштабной войны он обращался к кремлевскому правителю Путину с призывом остановить нападение на Украину:

"Как думаете, что почувствовали бы любимые нами деятели культуры, если бы увидели то, к чему мы все сейчас пришли? Что бы почувствовал Михаил Михайлович Жванецкий, который вырос в Одессе и с которым вы лично дружили и чьи произведения вы наверняка очень любите? Он проводил каждое лето в Одессе вплоть до самой смерти. Как бы на это посмотрел Владимир Семенович Высоцкий, песни которого вы наверняка знаете наизусть, а фильм "Место встречи изменить нельзя" с легкостью можете цитировать? Юрий Никулин, Евгений Леонов, Георгий Вицин, Андрей Миронов, Анатолий Папанов, Эльдар Рязанов, Владимир Меньшов, Леонид Гайдай, Олег Даль? Многие из них были фронтовиками и боролись с фашистами бок о бок с украинцами", - сказал юморист.

В 2023 году Министерство юстиции России внесло Слепакова в реестр иностранных агентов, объяснив это тем, что артист осуждал действия российских властей в отношении Украины, формировал негативное отношение к службе в армии и противоречил официальной позиции Кремля.

