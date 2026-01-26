Подруги Цымбалюка рассорились: Денисенко заявила о зависти и ревности

Актриса не опровергла слухи о романе между актерами.

Украинская актриса Наталья Денисенко заявила, что перестала общаться со своей кумой Еленой Светлицкой, которой сейчас приписывают роман с Тарасом Цымбалюком.

В разговоре с ведущей проекта "Тур звездами" артистка заявила, что не планирует "так близко" общаться с бывшей подругой "после всего, что получила от нее". По словам Денисенко, в будущем они со Светлицкой могли бы восстановить отношения, однако пока она к этому не готова:

"Я не могу раскрывать абсолютно все. Это личное. И в этой ситуации достаточно много тайн. Единственное, что я могу сказать... Ну, как по мне, это ревность, зависть".

На вопрос, могла ли ссора женщин произойти на фоне слухов о романе актера со Светлицкой, Денисенко ответила, что предполагать можно "все, что угодно". Актриса заверила, что Тарас остается для нее лучшим другом.

Видео дня

"Очень много всего я наблюдала вокруг него. Непосредственно участвовала в его жизни и видела очень много его девушек и поклонниц. Поэтому мое отношение к нему, несмотря на то, с кем он будет жениться, общаться или иметь романтические отношения, не изменится", - добавила она.

Как известно, во время выхода 14 сезона шоу "Холостяк" в сети много шутили над близкой дружбой Тараса Цымбалюка и Натальи Денисенко. В одном из выпусков он заявил, что они вместе с Еленой Светлицкой могут без предупреждения приехать к нему ночью, чтобы "пересадить вазон".

Вас также могут заинтересовать новости: