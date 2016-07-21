Бунт в Ирпенской колонии: в пенитенциарной службе рассказали подробности происшествия

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины, ЧП в исправительном центре произошло вечером 20 июля.

В частности, как отмечается в сообщении, около 20 часов во время прибытия осужденных в Ирпенский исправительный центр с контрагентских объектов заместитель начальника этого учреждения по надзору, безопасности и оперативной работе Анатолий Шепель провел досмотр осужденных с целью выявления у них запрещенных предметов.

«Во время таких мероприятий сотруднику учреждения показалось, что один из осужденных находился под действием наркотических веществ. К последнему была применена физическая сила, что вызвало возмущение основной массы осужденных. Они собрались возле дежурной части и выразили недовольство путем разбития окон», - сообщили в пенитенциарной службе.

«На место происшествия прибыли сотрудники областного управления и аппарата ГПтС Украины, благодаря которым удалось пресечь массовое неповиновение осужденных», - говорится в сообщении.

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По данным пресс-службы, «с осужденными была проведена разъяснительная работа, произведена проверка присутствия их на своих местах и произведена команда «Отбой». Все лица, отбывающие наказание в Ирпенском исправительном центре (№ 132), находятся на месте». «Побег осужденных не допущен», - отмечается в сообщении.

Также сотрудники учреждения вызвали карету «скорой помощи», врачи которой оказали осужденному, к которому была применена физическая сила, необходимую медицинскую помощь, заверили в ГПтС, добавив, что «в настоящее время указанное лицо находится в учреждении, в госпитализации не нуждается».

По данному факту проводится служебная проверка. О данном событии сообщено в соответствующие правоохранительные органы.

Обстановка в учреждении контролируемая, говорится в сообщении.

Ирпенский исправительный центр управления ГПтС Украины в г. Киеве и Киевской области (№ 132) – это учреждение минимального уровня безопасности для содержания мужчин, осужденных к ограничению свободы. В настоящее время в учреждении содержатся 175 человек.